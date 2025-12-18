Jobbcoach / Jobbmatchare, Extrajobb i Norrköping
2025-12-18
Är mötet med människor något du finner intressant? Är du fortsatt student, kanske pluggar master och har avklarade kurser på minst 180 poäng och ute efter ett extra arbete? Sök då inte längre, du har hittat rätt.
Vi på StudentConsulting söker nu dig som vill arbeta extra vid sidan av dina studier på vårt kontor i Norrköping för den östgötska enheten. Som jobbmatchare utgör du en viktig del av bolagets leveransavdelning. Ditt arbete handlar om att leverera en hög grad av service främst inom vår rusta och matcha avdelning som jobbcoach. Du kommer att tillhöra ett team som är resultat fokuserat, som drivs av enkelhet och engagemang i sitt dagliga arbete. Du blir en del av ett härligt gäng kollegor som är mån om att sprida glädjen på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifterna är bland annat
• Coachningssamtal med deltagare
• Schemaläggning av deltagare
• Hålla i gruppmöten för dina deltagare
• Schemaläggning av konsulter vid behov
Start är planerad i mars men kan tidigareläggas beroende på hur din tillgänglighet och vår verksamhet ser ut.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är resultatorienterad, självgående, initiativtagande och handlingskraftig. Du brinner för mötet med människor, du är strukturerad och van vid att prioritera ditt arbete. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Vidare är du lyhörd, har ett professionellt bemötande mot deltagare, kandidater och konsulter. Ditt arbete består av hög servicenivå och kvalité, såväl internt som externt då det är viktigt för både deltagare och kandidat att få en så positiv upplevelse som möjlig i exempelvis ett coachningsmöte med en deltagare.
Detta är en timanställning. Då vår arbetsbelastning är väldigt varierande kan behovet om hjälp variera från vecka till vecka. Vissa dagar kan du komma att behöva vara på plats hela dagar, andra dagar kan det vara 4 timmar men vi räknar med att du har en så kallad fast dag varje vecka även om det såklart finns flexibilitet. Vi söker därför dig som har ett stort intresse för människan samt som söker en tjänst vid sidan av sina studier för minst ett år framåt.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Du har gått klart kurser eller program relaterat till tjänsten på minst 180 högskolepoäng för att vara berättigad för tjänsten som jobbcoach då arbetsförmedlingen ställer dessa krav för de som arbetar med deltagare i programmet rusta och matcha.
• Har en pågående utbildning eller annat arbete, vi ser gärna att du minst har 1 år kvar på dina studier eller om du har ett annat arbete så ser vi efter dig med ambitionen att vara hos oss minst 1 år.
Meriterande
Vi ser det som meriterande ifall du har branschvana och har arbetat med detta sedan tidigare men inte ett krav.
Tycker du att detta stämmer in på dig? Välkommen att skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
