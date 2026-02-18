Jobbcoach/handledare Rusta och matcha Stockholm nord
New Future Consulting Northwest AB / Personaltjänstemannajobb / Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Vi söker en självgående och engagerad jobbcoach som vill arbeta aktivt med att stötta arbetssökande vidare till arbete eller studier.
Vi söker en självgående och engagerad jobbcoach som vill arbeta aktivt med att stötta arbetssökande vidare till arbete eller studier. Rollen passar dig som är social, relationsskapande och har lätt för att knyta kontakter både med arbetsgivare och deltagare. Du trivs med att arbeta uppsökande, ringa kalla samtal, ta kontakt med nya företag och driva dialoger som leder till samarbeten och anställningsmöjligheter. Rollen kräver att du är en tydlig kommunikatör med intresse för försäljning och affärsrelationer samt har god organisatorisk förmåga.
Du arbetar strukturerat, både självständigt och i team, och motiveras av att hjälpa människor vidare till arbete eller studier. Arbetet sker i ett högt tempo och kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Tjänsten är en provanställning på 6 månader med möjlighet till en tillsvodare anställning. Tjänsten är placerad vid våra kontor i norra Stockholm (Bro, Bålsta, Barkarby, Kungsängen och Upplands-Väsby), vilket innebär att flexibilitet är viktigt. Körkort och tillgång till bil är meriterande. Vi tillämpar ej distansarbete utan allt arbete är förlagt på plats på något av våra kontor.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som jobbcoach kommer du bland annat att:
Aktivt skapa och utveckla företagskontakter för att få deltagare ut i praktik eller anställning
Arbeta praktiskt med deltagare genom kartläggning, målsättning, ansökningshandlingar, intervjuträning och individuell matchning mot arbete eller utbildning
Planera och genomföra gruppaktiviteter och föreläsningar för deltagare
Rapportera i interna och externa system
Planera, genomföra och följa upp individuella utvecklingsplaner och målsättningar
Kvalifikationskrav
Du behöver uppfylla kraven enligt ett av följande alternativ:
Alternativ 1
Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid
Deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år
Alternativ 2
Minst ett års eftergymnasiala heltidsstudier med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom exempelvis arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, personalarbete, arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, socialt arbete eller karriärvägledning
Deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre år
Vi har kollektivavtal och tjänsten tillsätts så snart rätt kandidat har hittats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: rekrytering@nfcn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Future Consulting Northwest AB
(org.nr 559214-9040) Jobbnummer
9748842