Jobbcoach
Karriär&Matchning 24 AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-08
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Jobbcoach sökes – Timanställning / Deltid
Vill du hjälpa människor att komma närmare arbete och utbildning?
Vi söker nu en engagerad och professionell Jobbcoach för timanställning eller deltidsanställning till vår verksamhet i Stockholm. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser och söker dig som vill göra skillnad genom att stötta arbetssökande på deras väg mot egen försörjning.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som jobbcoach kommer du att:
Genomföra individuella coachnings- och vägledningssamtal.
Upprätta handlingsplaner tillsammans med deltagare.
Hjälpa deltagare med CV, personliga brev och jobbansökningar.
Förbereda deltagare inför anställningsintervjuer.
Matcha deltagare mot lediga tjänster och utbildningar.
Etablera och utveckla kontakter med arbetsgivare.
Dokumentera aktiviteter och följa upp deltagarnas progression.
Arbeta mot uppsatta mål och resultat.
Kvalifikationskrav
För att kunna arbeta som jobbcoach inom Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha 2 (ROM2) ska du uppfylla något av följande alternativ:
Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande utländsk utbildning.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet på minst 50 procent under de senaste fem (5) åren.
Alternativ 2
Minst ett (1) års eftergymnasial utbildning på heltid.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet på minst 50 procent under de senaste fem (5) åren.
Meriterande erfarenheter
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Arbetsmarknadsinsatser och matchning.
Rusta och Matcha, KROM eller liknande tjänster.
Rekrytering och bemanning.
Studie- och yrkesvägledning.
HR- och personalarbete.
Coachning och vägledning.
Försäljning eller arbetsgivarkontakter.
Myndighetsarbete eller socialt arbete.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Relationsskapande och kommunikativ.
Resultatinriktad och lösningsfokuserad.
Självständig och ansvarstagande.
Strukturerad och administrativt noggrann.
Engagerad i att hjälpa människor att nå sina mål.
SpråkkunskaperKvalifikationer
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Engelska.
Arabiska.
Somaliska.
Tigrinja eller andra språk som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider.
Timanställning eller deltid enligt överenskommelse.
Möjlighet att utvecklas inom arbetsmarknadsområdet.
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och resultat.
Möjlighet att arbeta både på plats och delvis digitalt.
Omfattning
Timanställning eller deltid (25–75 %).
Placering: Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till km24ab@outlook.com
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att fler människor hittar vägen till arbete och utbildning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: km24ab@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karriär&Matchning 24 AB
(org.nr 559494-5452)
Rinkebytorget 8 (visa karta
)
163 73 SPÅNGA Jobbnummer
9953371