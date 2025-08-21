Jobbcoach
Mira Kompetens AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2025-08-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mira Kompetens AB i Göteborg
Vi på Mira Kompetens söker en mål- och resultatinriktad jobbcoach/handledare till vår verksamhet inom ramen för Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha. Drivs du av att coacha arbetssökande till att nå sysselsättning på snabbast möjliga sätt? Då är du välkommen att söka till oss!
Som handledare kommer du att arbeta med våra deltagare i Rusta och Matcha och stötta dessa med individuellt och anpassat stöd i jobb- och studiesökandet. En stor del av våra deltagare står långt från arbetsmarknaden. De kan ha en historik av arbetslöshet eller bedöms av andra anledningar vara i behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. I dina arbetsuppgifter tillkommer även administration och att hela tiden skapa kontakt med nya och befintliga arbetsgivare. Du kommer att arbeta både individuellt med deltagarna och i grupp genom tex seminarier och företagsbesök.
Som handedare hos oss så bör du vara driven, ansvarsfull och målinriktad. Samtidigt bör du tycka om att arbeta i en coachande kapacitet med människor av varierande åldrar och bakgrunder. Vi vill att du har en förmåga att möta varje individs behov och hitta de bästa vägarna för att våra deltagare ska kunna bryta sitt utanförskap och få en fot in på arbetsmarknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Kontakt via mail. Vid ev frågor maila samma mailadress så ringer vi upp.
E-post: jobb@mirakompetens.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mira Kompetens AB
(org.nr 559278-0992) Jobbnummer
9469556