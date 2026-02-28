Jobbannons Speedy Phone Fix i Lund söker personal!
2026-02-28
Plats: Nova Lund Köpcentrum, Lund
Tjänster: Tekniker & Säljare på deltid
Företag: Speedy Phone Fix
Är du en teknikintresserad problemlösare eller en säljare med passion för kundservice? Vi på Speedy Phone Fix söker nu personal till vårt team på Nova Lund Köpcentrum!
Speedy Phone Fix är din lokala expert på mobilreparationer och köp av begagnade telefoner, surfplattor och MacBooks. Vi strävar efter att erbjuda snabb och pålitlig service samtidigt som vi värnar om miljön genom att återvinna och återanvända elektronik på ett hållbart sätt.
Vi söker nu:
Tekniker (deltid)
Som tekniker hos oss kommer du att arbeta med att reparera mobiltelefoner, surfplattor och MacBooks. Du ska vara noggrann, självgående och ha ett stort intresse för teknik och elektronik. Tidigare erfarenhet av reparationer är meriterande, men vi erbjuder också utbildning på plats.
Säljare (deltid)
Som säljare kommer du att arbeta med kundbemötande, försäljning och rådgivning, både i butik och vid köp av begagnade enheter. Du ska vara serviceinriktad, positiv och kunna hantera olika kundfrågor på ett professionellt sätt. Tidigare erfarenhet av försäljning och kundservice är meriterande.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och pålitlig
Har goda kommunikativa färdigheter och ett kundfokus
Har ett intresse för teknik eller försäljning
Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande men inte krav)
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling och utbildning
Flexibla arbetstider på deltid
Ett jobb i ett företag som värnar om hållbarhet och miljö
Så här ansöker du:
Skicka din ansökan och CV till jobb@speedyphonefix.se
Märk ansökan med "Tekniker" eller "Säljare" beroende på vilken tjänst du söker.
Sista dag att ansöka är 01-06-2025
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt engagerade team på Speedy Phone Fix i Lund!
