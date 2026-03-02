Jobba vid havet i sommar

Sill & Strid AB / Kockjobb / Sundsvall
2026-03-02


Visa alla kockjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sill & Strid AB i Sundsvall

Restaurang Lörudden och Salteriet Junibodsand söker inför säsongen ytterligare kockar en kallskänka.
Restaurangerna ligger vid havet ca 3 mil söder om Sundsvall, förutom restaurangerna som har inriktning fisk så driver vi även en fiskdeli samt rökeri.
Vi vill att du har ett brinnande intresse för matlagning. Du är en glad person med humor och har en professionell och personlig inställning i ditt möte med gäster och kollegor.
Personalbostäder finnes och tjänsten är slutet på maj-början september
Vår hemsida www.sillmans.se
Skicka din ansökan till:
info@sillmans.se
Vi tror att Du...
• Har en positiv inställning, samt är social, glad, och är en
energigivande person
• Vill jobba med de bästa råvarorna i vårt topputrustade kök

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: info@sillmans.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sill & Strid AB (org.nr 556624-5972)
Lörudden 173 (visa karta)
862 02  NJURUNDA

Arbetsplats
Restaurang Lörudden

Kontakt
Kenneth Sillman
info@sillmans.se
0707893536

Jobbnummer
9772659

Prenumerera på jobb från Sill & Strid AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sill & Strid AB: