Jobba vid havet i sommar

2026-03-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Restaurang Lörudden och Salteriet Junibodsand söker inför säsongen ytterligare kockar en kallskänka.
Restaurangerna ligger vid havet ca 3 mil söder om Sundsvall, förutom restaurangerna som har inriktning fisk så driver vi även en fiskdeli samt rökeri.
Vi vill att du har ett brinnande intresse för matlagning. Du är en glad person med humor och har en professionell och personlig inställning i ditt möte med gäster och kollegor.
Personalbostäder finnes och tjänsten är slutet på maj-början september
Vår hemsida www.sillmans.se
Skicka din ansökan till:info@sillmans.se
Vi tror att Du...
• Har en positiv inställning, samt är social, glad, och är en
energigivande person
• Vill jobba med de bästa råvarorna i vårt topputrustade kök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: info@sillmans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sill & Strid AB
(org.nr 556624-5972)
Lörudden 173
862 02 NJURUNDA
)
862 02 NJURUNDA Arbetsplats
Restaurang Lörudden Kontakt
Kenneth Sillman info@sillmans.se 0707893536 Jobbnummer
9772659