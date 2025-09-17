Jobba som vikarie hos våra kunder i Malmö med omnejd
2025-09-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill jobba som vikarie hos våra kunder i Malmö med omnejd!
Vad innebär arbetet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Som vikarie hos oss kommer du att få arbeta hos flera av våra kunder i och kring Malmö. Du kommer att bli inskolad hos flertalet kunder för att sedan kunna hoppa in vid till exempel sjukvakanser och semestrar.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi kan se att arbetet skulle vara perfekt för dig som studerar eller som önskar arbeta deltid.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - jobb förekommer dag, kväll, natt och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg sedan tidigare.
kan pendla även utanför Malmö för arbetspass.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställning, inhopp vid sjukdom/semestrar
Arbetstid: Varierande hos olika kunder. Dag, kväll, natt och helg.
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-10-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Frösundas kontor Malmö 010 - 130 38 80 Assistans.Malmo@frosunda.org
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Josefin Sandberg josefin.sandberg@frosunda.se Jobbnummer
9513011