Jobba som vikarie hos mig i centrala Skellefteå
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå
2026-01-13
Just nu söker jag dig som vill jobba som personlig assistent hos mig!
Jag är en man in 50 års åldern som bor i egen lägenhet i Skellefteå. Jag sitter i rullstol inne och i el-rullstol när jag är ute, kan köra båda själv. Har ingen intellektuell funktionsnedsättning men jag behöver viss hjälp i vardagen och kommer själv att berätta vad jag behöver hjälp med.
Som person är jag glad, öppen och positiv. Jag tycker om att gå på stan, dricka kaffe, gå ut och äta och att umgås med andra människor. Jag har även lätt att komma överens med olika människor.
Hos mig får du en vikarietjänst och blir in ringd när min ordinarie personal är sjuk. Och jag ser gärna att du kan börja jobba omgående.
Vem söker jag?
Jag söker personlig assistent mellan 20-40 års ålder. Det krävs ingen tidigare erfarenhet som personlig assistent och det förekommer inga tunga lyft. Är ett plus om du gillar att laga mat. Viktigast av allt är att du som person är lyhörd, lugn och glad.
Övrig information
Anställningsform: Deltid
Tillträde: Snarast samt löpande under sommaren
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Izabell Åkerlund, verksamhetschef Izabell.Akerlund@frosunda.se
OBS!! Ansökan sker via länk, ej mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
