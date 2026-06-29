Jobba som vaktmästare
Mångfaldsbyrån i Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi söker dig som är ny i Sverige, praktisk och gillar att fixa små problem.
Vill du ha ett jobb där du kan använda dina händer och hjälpa till där det behövs?
Vi letar efter en händig person som kan arbeta 75% i centrala Göteborg.
Du behöver inte vara utbildad hantverkare, men det är viktigt att du tycker om att fixa saker och kan se vad som behöver göras.
För detta jobb måste du vara registrerad på arbetsförmedlingen.
Arbetstider: Måndag till fredag, 8:00–17:00
Plats: Centrala Göteborg
Välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mångfaldsbyrån i Sverige AB
(org.nr 559225-4865)
Ättehögsgatan 8B (visa karta
)
433 41 GÖTEBORG Arbetsplats
Mångfaldsbyrån AB Jobbnummer
9984211