Jobba som vaktmästare

Mångfaldsbyrån i Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-06-29


Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mångfaldsbyrån i Sverige AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda eller i hela Sverige

Vi söker dig som är ny i Sverige, praktisk och gillar att fixa små problem.
Vill du ha ett jobb där du kan använda dina händer och hjälpa till där det behövs?
Vi letar efter en händig person som kan arbeta 75% i centrala Göteborg.
Du behöver inte vara utbildad hantverkare, men det är viktigt att du tycker om att fixa saker och kan se vad som behöver göras.
För detta jobb måste du vara registrerad på arbetsförmedlingen.
Arbetstider: Måndag till fredag, 8:00–17:00
Plats: Centrala Göteborg
Välkommen att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mångfaldsbyrån i Sverige AB (org.nr 559225-4865)
Ättehögsgatan 8B (visa karta)
433 41  GÖTEBORG

Arbetsplats
Mångfaldsbyrån AB

Jobbnummer
9984211

Prenumerera på jobb från Mångfaldsbyrån i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mångfaldsbyrån i Sverige AB: