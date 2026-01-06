Jobba som timvikarie, sök jobb vid oss!
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb
2026-01-06
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans På Gotland AB i Gotland
Vill du ha världens viktigaste extrajobb?
Kanske vill du jobba lite kvällar och nätter eller helt enkelt ett helt dygn varje månad?
Ingenting är omöjligt, lägg in en spontanansökan så hör vi av oss till dig.
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Assistans på Gotland AB Kontakt
Fanny Carlsson jobb@assistanspagotland.se Jobbnummer
