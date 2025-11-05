Jobba som timvikarie i Sävsjö Kommun!
2025-11-05
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som timvikarie erbjuds du ett omväxlande, socialt men framför allt ett meningsfullt arbete där dina arbetsuppgifter får göra skillnad för invånarna i Sävsjö kommun.
Som timvikarie inom äldreområden samt funktionshinderomsorgen utför du såväl omvårdnadsuppgifter som mer vardagliga sysslor och skapar en god tillvaro för brukarna. Det finns möjlighet att arbeta inom hemtjänst och särskilda boenden inom äldreomsorgen. Inom funktionshindersomsorgen finns det möjlighet att arbeta inom gruppbostäder eller inom personliga assistansärenden.
Som timvikarie inom barnomsorgen hos oss kommer du tillsammans med arbetslaget bedriva undervisning och lärglädje på en avdelning. Du är med och skapar en innehållsrik och trygg verksamhet med barnen i fokus. Tillsammans driver du och arbetslaget den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument.
Som kock har du arbetsuppgifter som innefattar matlagning, beställning av varor, planering av matsedel, samt alla övrigt förekommande uppgifter i ett kök. Du medverkar till att vi serverar god och vällagad mat till våra gäster.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har utbildning inom vård och omsorg, som förskolelärare eller som kock. Du kan även ha annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Kanske är du under utbildning, har erfarenhet av arbete inom vård och omsorgs, barnomsorg eller kök samt är intresserad av att arbeta med människor? Välkommen att söka!
I rollen kommer du att arbeta både självständigt och i grupp vilket innebär att du som söker behöver ha god samarbetsförmåga men också kunna ta initiativ. Du har en positiv inställning till arbetet, är lyhörd som person och trivs i mötet med människor. Du brinner för att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån givna förutsättningar.
I hemtjänsten använder vi oss av bil vilket kan ställa krav på B-körkort.
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.
Sävsjö kommun
Bemanningssamordnare
Malin Gustavsson malin.gustavsson@savsjo.se 0382-15114
