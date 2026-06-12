Jobba som säljare remote
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Som säljare hos oss jobbar du 100 % remote och kan befinna dig var som helst i världen – det enda som krävs är stabil uppkoppling och leverans. Du ringer potentiella kunder för våra välkända uppdragsgivare.
Du jobbar mot tydliga mål, mäts på resultat och förväntas ta fullt ansvar för din prestation. Arbetstiderna är flexibla, men det är utfallet som räknas.
Du står aldrig ensam vi ger dig struktur, coaching, uppföljning och verktyg för att prestera på hög nivå. Resten är upp till dig.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av telemarketing
Är självgående, tävlingsinriktad och hungrig på resultat
Trivs med ansvar och frihet i ett remote-upplägg
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Har stabil och snabb internetuppkoppling
Är van att jobba mot tydliga mål, KPI:er och uppföljning
Vi erbjuder:
💰 Provision utan tak – du styr din egen lön 📚 Utbildning och kontinuerlig, rak coaching 🌍 Jobba var som helst i världen 🏠 100 % remote 🚀 Reella karriärmöjligheter inom iSales ⭐ Tjänstepension och sjukförsäkring
Om iSales
För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: Att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en framgångsrik karriär. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då – att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare.
Ansök nu. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346683-2050536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9961348