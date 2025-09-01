Jobba som säljare - lediga positioner i höst
2025-09-01
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning?
Vi söker dig som är nyfiken, målmedveten och vill ha ett jobb där du kan utvecklas och tjäna pengar från dag ett - utan krav på tidigare erfarenhet
Vad erbjuder vi?
Fast månadslön + marknadens bästa bonusar
Unik karriärstege med goda chanser att klättra inom företaget
Inspirerande kontorslokaler i bl.a. Solna Strand och Barkarby
Prisbelönt utbildningsprogram inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling.
Konferensresor till t.ex. Barcelona, Mexiko och Sydafrika
Hjälp med att ta körkort (möjlighet till tjänstebil finns)
Vi ser gärna att du som söker är
• En sann glädjespridare och har god social kompetens
• Är en person som gillar att bidra med din positiva och glada personlighet
• Tävlingsinriktad och har en stark vilja att ständigt bli bättre
• Pratar och skriver obehindrat på svenska
Tidigare erfarenhet inom diverse serviceyrken är meriterande, dock inget krav.
Vilka är Key Solutions?
Key Solutions har sedan starten 2008 hjälpt några av världens bästa varumärken med sin kundtillväxt, såsom Google, Telia, Netflix m.fl.
En av Sveriges bästa arbetsplatser:
Vi har 13 år i rad blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work och blev nyligen utsedda till Sveriges 3:e bästa arbetsplats 2025.
Årets #1 Partner:
Vi har flera gånger blivit utsedda till Årets Säljpartner av marknadsledande varumärken som exempelvis Telia, Eon och Tele2.
En plats att växa på
Hos oss på Key Solutions blir du en del av ett engagerat team med över 200 kollegor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Här får du de rätta verktygen, de bästa förutsättningarna - och en unik möjlighet att utvecklas snabbt och bygga en framgångsrik karriär.
Låter detta intressant?
Ansök via vår webbplats eller skicka ett kortfattat mejl till jobb@keysolutions.se
Inget formellt CV behövs - berätta istället om dig själv.
OBS! Spana in våra sociala medier: https://linktr.ee/keysolutionsse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), http://www.keysolutions.se Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
9486482