Jobba som Receptionsväktare på CSG
Commuter Security Group AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Commuter Security Group AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är cirka 900 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro, dygnet runt, årets alla dagar!
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? CSG söker nu behovsanställda Receptionsväktare till våra olika objekt runt om i Stockholm.
Om rollen
Som receptionsväktare är du en central länk mellan oss, våra kunder och besökare. Du bidrar till att skapa en trygg, välkomnande och professionell miljö i våra kunders receptioner. Arbetsuppgifterna varierar men innefattar bland annat mottagning av besökare, servicehantering, passerkontroller och enklare administrativa uppgifter - därför är god datavana en förutsättning.
Vi erbjuder flera olika typer av receptionstjänster:
• Nattreception på Scandic - för dig som föredrar nattarbete och trivs i en lugnare men ansvarstyngd miljö.
• Reception på Karolinska Institutet (KI) - dagtidstjänster i en aktiv och professionell miljö med många besökare.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God datorvana
• Väktarutbildning (VU1) är meriterande
• Erfarenhet från service, administration eller andra kundnära roller är ett plus
• Flerspråkighet ses som meriterande
• Minst två års arbetslivserfarenhet
För att trivas i rollen är det viktigt att du är ansvarsfull, trygg i bemötandet av olika människor och kan hantera situationer där det krävs tydlighet och lugn.
Vi erbjuder
• Ett nära samarbete med både vår kunds och företagets representanter.
• Utöver detta så erbjuder CSG en familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats.
• Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
• Alla uppdragsutbildningar som krävs, tillhandandahålls av oss.
• Självklart erhåller du friskvårdsbidrag som en del av vår strävan att ha nöjda medarbetare i vår organisation.
• Hos CSG får du även en unik möjlighet till att få ut en del av din lön direkt den är attesterad i samarbete med vår leverantör Cappy.
Anställningsform
Vi söker i dagsläget behovsanställda medarbetare till dessa receptionstjänster.
Innan anställning genomförs en säkerhetsprövning med registerkontroll. Du måste även bli godkänd av Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag. Så ansöker du
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan via vår hemsida: www.csgab.se/jobb
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
För vanliga frågor, besök: https://csgab.se/fragor-svar/
För övriga frågor, maila: rekrytering@csgab.se
Är du redo att utmana dig själv och bidra till ett säkrare Stockholm? Sök idag! Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Commuter Security Group AB
(org.nr 556589-4507) Arbetsplats
Commuter Security Group Jobbnummer
9608061