Jobba som personlig assistent i Växjö
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2025-12-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Olivia assistans söker nu engagerade och omtänksamma timvikarier som vill arbeta som personlig assistent i Växjö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är t. ex. att hjälpa till med dagliga rutiner, personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider.
Din arbetsplats är i kundens hem . Som personlig assistent ger du stöd i allt från dagliga rutiner till fritidsaktiviteter.
Du hjälper kunden att leva ett så fullvärdigt liv som möjligt utifrån dennes förutsättningar.
Lyft vid förflyttningar kan även förekomma, beroende av respektive kunds behov (oftast finns även hjälpmedel på plats).
I tjänsten kan även innebära att du får chansen att testa på arbete under olika tider på dygnet, såsom dag, kväll eller vaken natt eller nattpass sovande jour med väntetid under vardag samt helg.
Dom flesta av våra kunder har assistans dygnet runt ,så det är meriterande om du kan arbeta flexibla arbetstider vardag som helg.
Du kommer få mer information om kunden under intervjun.
Arbetsuppgifterna kan vara :
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Social samvaro
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig. Du trivs i en roll där du får bidra med omtanke,engagemang och trygghet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur väl du matchar kunden. Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vill göra ett gott arbete.
Meriter:
Körkort och tillgång till bil
Flexibel till att kunna arbeta varierande tider vardag som helg
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller inom vård och omsorg
Sysselsättningsgrad: Timvikarie
Antal tjänster : 6 timvikarier
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
