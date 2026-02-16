Jobba som personlig assistent i sommar
Ystad kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2026-02-16
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom LSS- socialpsykiatrin.
Vi arbetar utifrån varje brukares behov av stöd med målsättning att våra brukare ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett så självständigt liv som möjligt. Som personlig assistent ger du stöd till brukaren i alla aspekter i livet. Du utgår från brukarens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Som personlig assistent kommer du att spela en viktig roll i brukarens liv du är där när det verkligen räknas, och din insats har stor betydelse för brukarens välmående och delaktighet i vardagen.
Du stödjer och hjälper till vid personlig omvårdnad så som personlig hygien, av- och påklädning. Förflyttningar. Vardagliga sysslor så som matlagning, tvätt och städ. Fritidsaktiviteter och sociala kontakter samt delegerad sjukvård.
Du har möjlighet till varierade arbetstider och chans för arbete även till sommaren finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett varmt bemötande och en genuin vilja att hjälpa andra. Erfarenhet eller utbildning är meriterande, men din inställning och ditt engagemang är viktigast för oss.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
* Arbetet inom hemtjänst, särskilt boende och LSS kan innebära ensamarbete, hot- och våldssituationer, tunga lyft samt läkemedelshantering. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 6 § och 8 §, är sådant arbete inte tillåtet för minderåriga. Den som anställs måste därför ha fyllt 18 år senast den 30/6.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Du klarar ett fysiskt arbete med mycket rörelse där tunga lyft kan förekomma
Du arbetar enligt basala hygienrutiner och i kortärmad tröja
Du kan arbeta med både män och kvinnor
Meriterande
* Utbildning inom omvårdnad eller pedagogik (bifoga relevanta betyg/intyg vid ansökan)
* Erfarenhet av liknande arbete inom äldreomsorg eller LSS
* B-körkort
* Du kan cyklaÖvrig information
* För arbete mot barn och unga under 18 år krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Läs mer om sommarjobb på:www.ystad.se/sommarjobb
OBS! När du väljer att söka denna tjänsten kommer du slussas vidare till en huvudannons. Där kommer vi att hantera din ansökan utifrån hur du valt att svara på urvalsfrågorna. I denna rekrytering behöver du inte fylla i cv eller personligt brev. Tänk därför på hur du svarar på frågorna vi ställer dig i ansökan.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306526". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23 Jobbnummer
9744939