Jobba som personlig assistent i Sätila
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2026-07-01
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Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent i hos en barnkund som bor i Sätila, Marks kommun!Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos ett barn med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, leka, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Frida Salokangas, Verksamhetschef, 010-130 32 23
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7152224-2080951". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Druveforsvägen 32 (visa karta
)
504 33 BORÅS Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9987939