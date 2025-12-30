Jobba som personlig assistent i Rättvik!
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Rättvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Rättvik
2025-12-30
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker nu efter engagerade personliga assistenter till vår kund som bor tillsammans med sin man i centrala Rättvik. Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie vid behov, när ordinarie personal inte är i tjänst - exempelvis vid sjukdom, ledighet eller andra frånvarotillfällen. Arbetspassen är i regel förlagda som dygnspass, men kortare pass kan förekomma vid behov. Under natten tillämpas väntetid, och två dagar i veckan är det dubbelassistans under tre timmar.
Arbetstiderna kan vara förlagda enligt följande:
Dygnspass mellan kl. 09:00-09:00
Kl. 09:00-17:00
Kl. 17:00-09:00
Kl. 17:00-12:00
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern med multipel skleros, MS. Hon har ett omfattande omvårdnadsbehov och är till stor del sängliggande. Som assistent tillbringar du större delen av arbetspasset vid hennes sida vilket gör det viktigt att du är bekväm med att vara inomhus under hela passet.
Kunden använder flera hjälpmedel, inklusive rullstol, duschstol, kateter och sondmatning. Det finns även lyftutrustning för att underlätta förflyttningar, men trots detta kan vissa moment vara fysiskt krävande. Därför är det viktigt att du som assistent har förutsättningar att kunna hantera dessa situationer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Hjälp med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistans med personlig hygien, på- och avklädning samt måltider
Kunden har en stor kärlek till djur, särskilt hundar. Om du som assistent har en hund är den välkommen att följa med till kundens hem under arbetspassen.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som har förmågan att analysera och förstå andras behov. Du bör vara lyhörd, initiativtagande och lösningsorienterad samt ha ett stort engagemang i ditt arbete. Vi ser gärna att du är empatisk, lugn och tålmodig, då personlig lämplighet är av stor betydelse för den här rollen. Vår kund önskar endast kvinnliga assistenter.
KRAV
Goda kunskaper i svenska
Kan arbeta i ett hem med pälsdjur
Sysselsättningsgrad: Timvikariat vid behov.
Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se Jobbnummer
9665968