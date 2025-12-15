Jobba som personlig assistent i Rättvik
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Rättvik
2025-12-15
OM TJÄNSTEN
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad i människors liv? Vi Omsorg söker nu engagerade och omtänksamma timvikarier som vill arbeta som personliga assistenter i Rättvik. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor och göra en verklig skillnad i deras vardag. Som personlig assistent ger du stöd i allt från dagliga rutiner till fritidsaktiviteter - alltid med målet att den du arbetar med ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08:00 - 08:00 dagen efter med väntetid över natten
Kl. 08:00 - 13:00
ARBETET SOM PERSONLIG ASSISTENT
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem och stödjer i det som behövs i vardagen. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, hushållssysslor eller att följa med på aktiviteter och ärenden utanför hemmet.
OM DIG
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som trivs i en roll där du får bidra med omtanke, engagemang och trygghet. Du har glimten i ögat, nära till skratt och tycker att en viss dos av ironi kan vara roligt. Du är lyhörd, ansvarstagande och flexibel - och du har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder. Eftersom att kommunikationen är viktig så behöver du behärska det svenska språket väl.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du matchar de personer du arbetar med. Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra ett gott arbete.
KRAV
B-körkort
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Utbildning som undersköterska, eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
Sysselsättningsgrad: Timvikariat
Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
