Jobba som personlig assistent i Ramsele
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strömsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strömsund
2025-09-03
Vi söker nu timvikarier till vår härliga kund i Ramsele!
Som timvikarie hoppar man in och jobbar vid ordinarie assistenters frånvaro, du kan komma att bli inringd med kort varsel vid tex sjukdom så det är en fördel om man bor i närheten av Ramsele, bor man längre bort är bil och körkort en fördel men inget krav för anställning.
Kunden bor i centrala Ramsele och är en kvinna med MS. Kunden har hjälpmedel i hemmet så erfarenhet av vårdyrket efterfrågas. Du som söker får gärna vara kvinna utifrån kundens önskemål.
Som personlig assistent till vår kund stöttar du henne med allt i vardagen såsom matlagning, städning, förflyttningar, hygien, hjälp med matning etc. Kunden medverkar även i aktivitet två dagar i veckan som håller till i Ramsele.
Arbetstiderna är förlagda både dagtid ca 08-16, natt med sovande jour samt dygnspass under helger.
Vi önskar att du som söker tjänst skall ha stor social kompetens och ansvarskänsla. Du är trygg, lugn och lyhörd för kundens behov. Du har god fysik och balans i livet. Du skall kunna arbeta varierande arbetstider. Vi gör urval utifrån kundens önskemål och behov så det personliga brevet och erfarenheter är avgörande om du kallas till intervju.
Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter.
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska samt att använda dator för daglig rapportering.
Tjänsten innebär även att man tar hand om kundens hem med allt vad det innebär.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag.
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan.
Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
