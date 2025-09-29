Jobba som personlig assistent i Falun
2025-09-29
OM TJÄNSTEN
Söker du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Vi letar efter engagerade och omtänksamma kollegor som vill arbeta som timvikarier inom personlig assistans. Som timvikarie hoppar du in vid behov, exempelvis när ordinarie personal är frånvarande. Kanske blir detta början på en längre resa inom omsorgsyrket, där du kan utvecklas och stanna kvar hos oss.
Hos oss arbetar vi med människor, för människor - med målet att våra kunder ska få leva sitt liv fullt ut. Som personlig assistent får du chansen att stödja en individ i vardagen och skapa en positiv inverkan på deras liv.
Vi söker just nu fler kollegor i Falun med omnejd.
OM DIG För att trivas hos oss är du en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Du är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet i rollen i relation till matchningen med kund.
Vi ser gärna att du har en flexibel inställning och är öppen för att arbeta hos flera av våra kunder i närområdet.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans
HUR SER VANLIG DAG SOM PERSONLIG ASSISTENT
Det är olika! Hos oss är alla våra kunder unika och rutiner och aktiviteter kan skilja sig beroende på vem du arbetar hos. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är t. ex. att hjälpa till med dagliga rutiner, personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider. Din arbetsplats är i kundens hem men du följer också med kunden vid diverse utflykter samt olika ärenden, exempelvis handling, läkarbesök eller en fika på stan. Du finns där för kunden/brukaren när denne lever sitt liv utifrån sina förutsättningar.
Det kan även förekomma lyft vid förflyttningar, beroende av respektive kunds behov (om det behövs finns även hjälpmedel på plats). En tjänst hos någon av våra kunder kan även innebära att du får chansen att testa på arbete under olika tider på dygnet, såsom dag, kväll eller natt under vardag samt helg.
Omfattning: Varierande sysselsättningsgrad utifrån respektive uppdrags behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse vid eventuell vakans hos våra kunder. Start kan förekomma omgående såväl som senare under sommaren eller under hösten.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
