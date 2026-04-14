Jobba som personlig assistent
Vi söker engagerade assistenter till vår kund i Långsele. Kunden är en tonårsflicka som behöver assistans vid skolgång, hjälp med personlig hygien, samt vara behjälplig vid måltider. Arbetstiderna är 10 timmar i veckan fördelat på 2 dagar i veckan, så passar perfekt för dig som vill ha lite extra. Kunden önskar endast kvinnliga assistenter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete som personlig assistent, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är lyhörd, flexibel, uppmärksam och tycker om att hjälpa andra människor.
Som personlig assistent kommer du också att vara ansvarig för att föra social dokumentation i samband med dina arbetspass. Det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket väl och är bekant med att använda smartphone och dator.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete som personlig assistent är meriterande
Erfarenhet av att arbeta med olika typer av hjälpmedel och funktionsvariationer
Goda kunskaper i det svenska språket
Erfarenhet av att använda smartphone och datorDina personliga egenskaper
Lyhörd och flexibel
Uppmärksam och omtänksam
Empatisk och hjälpsam
Tillförlitlig och ansvarstagande
Som anställd hos oss erbjuds du en meningsfull och givande arbetsmiljö där du får möjlighet att hjälpa andra människor. Vi satsar på att erbjuda våra anställda en kontinuerlig utveckling och vidareutbildning inom personlig assistans.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
ANSÖKAN
Ansökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras.
Carelli Assistans är ett som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
881 80 LÅNGSELE
9853178