Jobba som Livsmedelsarbetare via Manpower AB - Manpower AB

Manpower AB / Tunnplåtslagarjobb / Linköping2021-04-13Just nu söker vi på Manpower AB dig som vill ta dig an ett uppdrag hos en av våra kunder i livsmedelsindustrin. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar blir väldigt omväxlande. Välkommen med din ansökan!Det här är ett konsultuppdrag som varar tillsvidare. Du kommer att vara anställd av Manpower AB men arbeta hos vår uppdragsgivare.2021-04-13Som Livsmedelsarbetare kommer du att arbeta på ett svenskt, framgångsrikt och välkänt företag i Mantorp som är verksamt inom livsmedelsindustrin. I rollen kommer du framför allt att arbeta med manuell packning och lastning av produkter, säkerställa korrekt råvaruhantering och produktion och rengöra och underhålla maskiner och lokaler. Utöver det kommer du exempelvis förpacka produkter och övervaka viktiga steg i tillverkningsprocessen. Att arbeta som konsult via Manpower AB innebär både spännande och lärorika arbetsdagar, och vi lägger stor vikt vid att alla konsulter blir en del av företaget från dag ett.Är du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som har ett positivt sätt och tycker att det är spännande att arbeta med råvaruhantering, packning och livsmedelstillverkning. Du har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av industriarbete.Du ska vara minst 18 år fyllda, behärska svenska i tal och skrift. Då skiftarbete förekommer behöver du kunna jobba skift vilket kan innebära obekväma arbetstider. Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil. Arbetet är fysiskt, utförs i svala miljöer och innebär hantering av kött, exempelvis fläskkött. Stor vikt kommer läggas vid din person.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida, www.manpower.se Urval sker löpande så vänta inte utan sök redan idag då tjänsterna kan komma tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-27Manpower AB5687688