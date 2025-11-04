Jobba som läxhjälpare i Gävle!
Vill du vara med och göra skillnad? 19 916 elever klarade inte grundskolan i Sverige läsåret 2023/2024. Det finns skolor där 7 av 10 elever inte når gymnasiebehörighet. På den ideella Stiftelsen Läxhjälpen bidrar du med din kompetens och ditt engagemang för att få fler elever att uppnå behörighetskraven med självförtroende inför framtiden.
Nu söker vi nya läxhjälpare i Gävle! Vi söker dig som är intresserad av ett betalt extrajobb och samtidigt vill göra en konkret samhällsinsats. Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar/kvällar och innebär i korthet att vara läxhjälpare efter skoltid på en av våra samarbetsskolor. Hos oss arbetar du i team om tre läxhjälpare där ni alla är högskolestuderande. Du får utbildning i, och arbetar utifrån, vårt strukturerade arbetssätt. Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbetet.
Som läxhjälpare kan du antingen jobba som ordinarie läxhjälpare eller inhoppare. Som ordinarie läxhjälpare jobbar du 6/h i veckan fördelat på två schemalagda eftermiddagar/kvällar (möjlighet till extra inhopp finns). Som inhoppare jobbar du då ordinarie läxhjälpare är ledig eller sjuk. Arbetet utförs efter skoltid i skolans lokaler.
Vi söker dig som:
• Är universitets- eller högskolestuderande
• Har en pedagogisk förmåga och kan kommunicera och skapa relationer med barn och unga.
• Är lösningsorienterad, initiativtagande och kan arbeta utifrån vårt strukturerade arbetssätt och metod.
• Har bred grundläggande ämneskompetens samt god studieteknik.
• Delar Stiftelsen Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.
Då jobbet innebär arbete med barn lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med barn och ungdomar.
Skillnaderna mellan skolor, var du bor, var du kommer från och vad dina föräldrar jobbar med avgör i allt större utsträckning hur stor sannolikheten är att du klarar skolan. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som verkar där det behövs som allra mest. Läxhjälpen är gratis för eleverna och läxhjälparnas löner finansieras genom stöd från näringsliv och offentlig sektor.
Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag - att allt fler unga inte klarar skolan och riskerar att hamna utanför samhället. Noga utvalda, avlönade, högskolestudenter hjälper ungdomar med studierna två kvällar i veckan och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Vi har sedan starten 2007 arbetat fram ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt mål - betygen ska höjas och eleverna nå vidare till gymnasiet. Vi finns idag i över 90 skolor i bland annat Stockholm, Södertälje, Västerås, Norrköping, Göteborg, Landskrona, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Gävle och Malmö.
