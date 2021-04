Jobba som Kvalitetsövervakare via Manpower i Västerås - Manpower AB - Säkerhetsjobb i Västerås

Manpower AB / Säkerhetsjobb / Västerås2021-04-07Vi på Manpower är specialister inom bemanning och rekrytering och vi söker alltid efter nya talanger med bred kompetens. Just nu letar vi efter dig som är utåtriktad och har god känsla för service till rollen som kvalitetsövervakare hos vår kund i industribranschen. Jobbet innebär såväl spännande arbetsdagar med utmanande arbetsuppgifter som trevliga kollegor. Sök tjänsten redan idag!Det här är ett konsultuppdrag som varar tillsvidare. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare.Att arbeta som kvalitetsövervakareI den här rollen kommer du att arbeta med olika typer av kvalitetsarbeten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att aktivt delta i produktionsarbeten/ och provningsarbeten för god kvalitetsstyrning. Du kommer att arbeta på ett välkänt och framgångsrikt företag i Västerås som är verksamt inom industribranschen och uppdraget kommer att vara tillsvidare.Mer specifikt kommer du att arbeta med;* Granskning av underhållsdokumentation och tekniska underlag* Säkerställa att standardmallar och instruktioner läggs upp och godkänns i IMS t ex Fordonshandbok.* Framtagande och uppdatering av Kontroll- och provplan samt hantering av leveransdokumentation och arkivering av resultatdokument.* Kvalitetsberedning utifrån kontraktskrav* Aktiv medverkan vid insyning av fordon i linje med projektets kvalitetsstyrningssystem* Genomföra interna besiktningar av utfört arbete i linje med projektets kvalitetsstyrningssystem* Genomföra och dokumentera utsyning/slutbesiktning, kundbesiktning inkl framtagning av anmärkningslista och slutprotokoll i linje med projektets kvalitetsstyrningssystem* Hantera FORD, FIX, PREMAX och övriga system som används i respektive projekt* Arkivering av dokumentation avseende kvalitet och provning på fordon (Leveransdokumentation).* Uppföljning av tillämpning av rutiner inom verksamheten.* Hantering, utredning och uppföljning av avvikelser på produkt och process* Inrapportering, hantering, utredning och uppföljning av kundreklamationerÄr det dig vi söker?Till den här rollen söker vi dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete inom produktion. Du har ett resultatinriktat förhållningssätt och är en riktigt god kommunikatör. Som person är du social, glad, driven och motiverad. Dina kunskaper inom kvalitetsarbete är både djupa och breda.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Frida Pajala på e-post frida.pajala@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-07Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-05Manpower AB5677282