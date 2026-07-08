Jobba som kursledare på Medborgarskolan!
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-07-08
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Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Just nu söker vi kursledare inom löneadministration, programmering, STEM/robotbygge, Office-programmen (avancerad), trädgård, hund och katt
Om uppdraget
Vi söker dig som har relevant utbildning, god ämneskunskap och erfarenhet inom det område du vill undervisa i. Du har möjlighet att hålla kurser på dagtid, kvällstid och/eller helger med start under höstterminen 2026.
Vi välkomnar både dig som vill leda längre kurser och dig som har idéer om workshops eller föreläsningar inom ditt ämnesområde.
Vi ser gärna att du:
har goda kunskaper inom ditt ämnesområde
kan planera och genomföra undervisning för vuxna deltagare
är pedagogisk, strukturerad och trygg i att leda grupper
vill inspirera och dela med dig av din kunskap
gärna har erfarenhet av undervisning, handledning eller ledarskap
Exempel på ämnesområden
Vi söker kursledare inom bland annat:
löneadministration
programmering
STEM och robotbygge
Office-programmen på avancerad nivå
trädgård
hund
katt
Vi erbjuder
ett flexibelt och givande uppdrag där du får möjlighet att påverka
stöd och resurser från Medborgarskolan i din roll som kursledare
möjlighet att dela med dig av din kompetens och inspirera andra
nätverkande med andra kursledare och möjlighet till personlig utveckling
flexibel arbetstid och goda möjligheter till fortsatt samarbete
värdefull erfarenhet av pedagogik och gruppledning
Välkommen med din ansökan senast 10 augusti 2026!
Rekrytering sker löpande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du vidare frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta oss.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Char". Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
113 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsutvecklare och facklig företrädare
Charlott Lihnell charlott.lihnell@medborgarskolanstockholm.se Jobbnummer
9997325