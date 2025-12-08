Jobba som distributör i Åkersberga!
Vill du arbeta hos oss på Premo som distributör? Vi söker dig som:
• Talar svenska eller engelska
• Tycker om att röra på dig
• Tycker om att jobba självständigt nattetid
• Är 18 år
• Har körkort
Vi har goda möjligheter att erbjuda jobb till dig!
Du kommer att arbeta med distribution av tidningar, magasin och paket till lägenheter och villor i Åkersberga. Utdelning sker med mopedbil eller företagsbil.
Vi kan erbjuda dig ett självständigt och aktivt arbete med trygga anställningsvillkor - vi har kollektivavtal!
För att trivas i rollen ska du vara noggrann, effektiv och serviceinriktad
Detta är ett deltidsarbete på ca 50% och du arbetar vanligtvis 3-5 timmar per natt
Om Premo
Premo ägs av Dagens Nyheter (Bonnier News) och Svenska Dagbladet (Schibsted). Vår affärsidé är: Vi säkerställer spridning av det fria ordet och tillgodoser den medvetna invånarens behov av dagliga leveranser genom samdistribution av tidningar och paket i hela Stockholm. Vår vision är: Vi underlättar livet genom överlägsna leveranser. Varje morgon delar vi ca 200 000 tidningar, tidskrifter, paket och andra produkter. Premo når ca en miljon hushåll och 2 miljoner invånare i Storstockholm alla dagar per vecka. Premo har ca 1 100 anställda, och de flesta av våra anställda är distributörer. Vi är stolta över att Premo är ett mångkulturellt företag med cirka 60 olika nationaliteter - vi märker dagligen hur människor med olika bakgrunder gör vårt företag ännu bättre. Inkludering och likabehandling är självklart för oss!
Premo välkomnar och arbetar för mångfald, inkludering och likabehandling.
Vi ser framemot din ansökan!
