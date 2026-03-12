Jobba som däckskiftare eller på däckhotellet!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsmontörsjobb / Östersund Visa alla fordonsmontörsjobb i Östersund
2026-03-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Östersund
, Åre
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
eller i hela Sverige
StudentConsulting söker dig som vill ha ett fysiskt arbete och jobba som däckskiftare eller på däckhotellet! Har du bilintresse och är tillgänglig för arbete med start i början av april? Läs då vidare!
Det är dags att byta till sommardäck och vår kund behöver förstärkning i verkstaden med roddning samt däckskifte, däcktvätt och lagerläggning under däckbytarsäsongen. Du kommer också att jobba med att hämta och lämna däck på förvaringsplatser på lagret samt maskintvätt av skiftade däck. Arbetstempot är högt under denna period och arbetet är mycket fysiskt krävande.
Arbetstider är vardagar 7-16:00. Du kommer att arbeta tillsammans med erfaren personal. Uppdraget är på heltid med start i början av april, du måste därför vara tillgänglig för ca fem veckors jobb. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult till vår kund.
Låter detta intressant för dig? Tveka då inte utan skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer.
Observera att denna rekrytering hanteras av StudentConsulting.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av däcktvätt eller liknande arbete och vet vad det handlar om. Det viktigaste är att du är effektiv, har rätt inställning och gillar att arbeta i högt tempo. Du är en person som har lätt för att samarbeta med andra och har bra struktur på arbetet. B-körkort är ett krav. Arbetet är mycket fysiskt krävande och det är av den anledningen viktigt att du är i god fysisk form. I arbetet är det också viktigt att hålla ordning och reda på bilnummer, lagerplatser och tidsbokningar varför vi tror att du som söker är en person som gillar ordning och reda. Vi vill verkligen understrycka att det är ett krävande arbete med högt tempo och tunga lyft. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tänk på att ett utförligt CV ökar dina chanser i urvalsprocessen. Ta chansen till ett trevligt och utmanande jobb! Sök tjänsten idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Chaufförvägen 28 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9794781