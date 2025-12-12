Jobba som cafébiträde i Stockholm
2025-12-12
Letar du efter ett schysst dagtidsjobb där du får jobba med service och människor? Hos oss på Progressio handlar det om att skapa förutsättningar för dig att lyckas på arbetet, likväl som du ska trivas och må bra. Med dessa faktor kommer du att skapa trygghet och vi skapar förutsättningar att du ska utvecklas framåt. Låter det spännande att jobba med människor, service och schyssta arbetsgivare runt om i Stockholm?
ROLLEN Som Cafébiträde bemöter du gästerna, ansvar för kassan, är påläst kring menyen samt håller det rent och snyggt i restaurangen. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetare. DET HÄR ÄR DU BRA PÅ Duktig på att se gäster Är ansvarstagande Kassavana Är påläst kring menyer och allergener Håller rent och snyggt runt dig Duktig på kommunikation DET HÄR FÅR DU - Rätt förutsättningar för att göra ett grymt jobb - Trygghet i din anställning - Friskvårdsbidrag - Jobba dagtid och helger - Härliga relationer med samarbetspartners, leverantörer och gäster - Pension osv. DET HÄR FÅR VI - Är duktig på att inspirera och coacha andra människor - Noggrann i ditt arbete - Coachande och inspirerande i ditt ledarskap - Agil i ditt tänkande - Gärna arbetat i morderna kassasystem såsom Ancon, Trivec, Caspeco. eller Heynow TJÄNSTEN - Extra vid behov - Tillsvidare OM PROGRESSIO Vi skapar innovation med kreativa lösningar och närvaro hos våra partners. Vi finns inte bara för att hjälpa företag inom besöksnäringen med tillsättningar för nuet, utan för långt in i framtiden skapa utveckling tillsammans. Det genom att förstå vilka vägar som kan vandras, behöver förändras, för att sticka ut i sitt employer brand på arbetsmarknaden, men även för att du som kandidat ska veta vad som ingår i din anställning, få rätt förutsättningar att lyckas framåt i tiden. Vi är övertygade om att attityd, ambitioner och growth mindset, tillsammans kommer ta oss längre. Vi styrs av värderingar där hållbarhet är centralt för utveckling i alla dess former. People, Planet and Profit. Vi är ett personligt och engagerat rekryteringsföretag som värdesätter dig som person. Transparent dialog och öppenhet. Framtidens funktion som sätter data, dialog, attityd och framtidsvisioner i förarsätet. Vilket gör att vi får fram ditt absolut bästa Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb.
M Dryck & Konsult AB (org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se
Progressio
Magnus Olsson magnus@progressioswe.se 0708-402940
9643026