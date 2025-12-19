Jobba som C-chaufför i Järfälla!
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Libera söker nu engagerade och erfarna C-chaufförer för uppdrag hos vår kund i norra Stockholm. Vi letar efter dig som trivs i ett högt tempo, är serviceinriktad och van vid fysiskt arbete.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vi söker efter flertalet chaufförer för olika flöden:
Kyl- och tempererat gods
Distribution av kyl-, frys- och tempererat gods
Körning med korridorsbilar (kyl/frys)
Hantering av kylaggregat
Tungt arbete då vissa körningar även innebär avplock
Arbetet är tidspressat och kräver god social kompetens, då du möter kunder dagligen
Spritflöden
Distribution av spritdrycker
Meriterande med erfarenhet från bryggeri- eller dryckesbranschen
Van att arbeta med pirra och avplockKravprofil för detta jobb
C-körkort
Gärna minst 2 års erfarenhet som C-chaufför
Giltigt YKB
ADR grund
Truckkort, samt viss truckvana
God fysik och van vid tungt arbete
God svenska i tal och skrift
Övrig information
Arbetstider: Kan variera, men vanligt förekommande är 05:00 - 14:00
Provkörning genomförs alltid innan anställning
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Per Borgegård per@libera.se Jobbnummer
9654748