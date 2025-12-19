Jobba som C-chaufför i Järfälla!

Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-12-19


Libera söker nu engagerade och erfarna C-chaufförer för uppdrag hos vår kund i norra Stockholm. Vi letar efter dig som trivs i ett högt tempo, är serviceinriktad och van vid fysiskt arbete.

Publiceringsdatum
2025-12-19

Om tjänsten
Vi söker efter flertalet chaufförer för olika flöden:
Kyl- och tempererat gods

Distribution av kyl-, frys- och tempererat gods

Körning med korridorsbilar (kyl/frys)

Hantering av kylaggregat

Tungt arbete då vissa körningar även innebär avplock

Arbetet är tidspressat och kräver god social kompetens, då du möter kunder dagligen

Spritflöden

Distribution av spritdrycker

Meriterande med erfarenhet från bryggeri- eller dryckesbranschen

Van att arbeta med pirra och avplock

Kravprofil för detta jobb
C-körkort

Gärna minst 2 års erfarenhet som C-chaufför

Giltigt YKB

ADR grund

Truckkort, samt viss truckvana

God fysik och van vid tungt arbete

God svenska i tal och skrift

Övrig information

Arbetstider: Kan variera, men vanligt förekommande är 05:00 - 14:00

Provkörning genomförs alltid innan anställning


Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
Per Borgegård
per@libera.se

Jobbnummer
9654748

