Jobba som assistent i vårt sammansvetsade team, Umeå
Helsa Omsorg Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-03-31
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsa Omsorg Norden AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Tänk dig en sommar där du får vara med och göra vardagen enklare, tryggare och roligare för en kvinna som behöver stöd. Hon kan inte kommunicera med ord, men känner när någon är lugn och närvarande, och ditt engagemang betyder allt. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där omtanke och lyhördhet alltid kommer först. Ibland arbetar du ensam med henne, ibland tillsammans med en kollega, alltid med fokus på trygghet, lugn och trivsel.
Dagarna kan innehålla allt från vardagliga rutiner till små aktiviteter som promenader, fotbollsmatcher eller andra enkla nöjen som gör dagen speciellare. Det handlar om att skapa en miljö där hon kan känna sig säker, sedd och omhändertagen, där varje stund är fylld med respekt och omtanke.
Vi söker dig som är lugn, empatisk och trygg i dig själv. Du kan känna av behov utan ord och bidra till en harmonisk vardag.
Hos oss får du
En varm och trygg introduktion där du får tid att lära känna både personen och teamet.
Möjlighet att arbeta extra både före och efter sommaren.
Möjlighet att testa ett yrke som ger erfarenhet inom vård, omsorg och socialt arbete
Flexibilitet i arbetet där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollega.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Du blir en del av ett nära team och skapar en trygg och harmonisk vardag för en kvinna som behöver stöd i allt. Arbetstiden är främst dag och kväll, med möjlighet till nattpass. Vi vill gärna starta introduktionen tidigt så du kan arbeta extra innan sommaren och känna dig trygg i din roll. För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret och goda kunskaper i svenska.
Om du vill ha en sommar där ditt lugn och engagemang verkligen gör skillnad - då vill vi träffa dig.
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden AB
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Västra Norrlandsgatan 22 a (visa karta
)
903 29 UMEÅ Kontakt
Verksamhetschef
Linn Rydberg linn@helsaab.se 090-2060880
9829875