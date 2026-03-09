Jobba som assistent 72-82% hos kvinna i Gottsunda
2026-03-09
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig asssitent hos vår kund i Gottsunda, Uppsala. Vi erbjuder dels en tjänst på 82% och dels ett föräldravikariat på 72%. Det är viktigt att du är flexibel till att jobba både dag, kväll och natt.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08.00-14.00
Kl. 16.15-05.00 (4,5 timmar väntetid under natten)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Företaget
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern boendes i Gottsunda som tycker om promenader, blommor, historia, att gå på museum och att titta på film. Hon uppskattar också ordning och reda i hemmet. Personen behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har ALS, och till följd av detta har hon även svårt med talet.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid av- och påklädning samt viss personlig hygien
Stöttning vid förflyttningar
Träning
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation. Du är lugn men effektiv och tycker om att vara social med kunden. Du bör även vara okej med att kunden röker. I den här tjänsten läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Erfarenhet som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
Goda svenskkunskaper i tal och skrift
Vara okej med att kunden röker inomhus
Kunna arbeta både dag- och nattpass
Meriter:
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst 82% samt 1 tjänst 72%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
