Jobba på lager i Göteborg
Astani Wear AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-24
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Agil Rekrytering söker lagerpersonal till vår kund i Göteborg. Jobbet passar dig som vill arbeta aktivt, bidra i det dagliga arbetet och säkerställa att lagret fungerar effektivt och stabilt.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor enligt kundens rutiner
• Mottagning och kontroll av leveranser
• Hantering av returer och avvikelser
• Säkerställa ordning, reda och en trygg arbetsmiljö
Vi söker dig som
• Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
• Trivs i en fysisk roll med ett högt tempo
• Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och levererar kvalitet
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Pratar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Göteborg
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10010841