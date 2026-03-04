Jobba på HSB Felanmälan sommaren 2026
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Örnsköldsvik Visa alla kundservicejobb i Örnsköldsvik
2026-03-04
Är du strukturerad, serviceinriktad och söker ett sommarjobb under ca 8-10 veckor? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en ny medarbetare i sommar till vår kund HSB som är belägen i centrala Örnsköldsvik. HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige - totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. De erbjuder också Sveriges största bosparande vilket ger möjlighet till förtur till hyresrätter och nybyggda bostadsrätter.
HSB ägs av alla medlemmar. Med nästan 650 000 medlemmar i 26 HSB-föreningar är de Sveriges största bostadskooperation.
Du kommer att ingå ett ett team av administratörer på HSBs felanmälan som hanterar företagets felanmälan och beställningar. Felanmälan inkommer till stor del via telefon och mail, I arbetsuppgifterna ingår det även att skapa arbetsordrar och skicka dessa vidare till rätt utförare.
För att vara aktuell för uppdraget så behöver du vara tillgänglig för arbete v.25-33. Arbetstiderna är vardagar kl. 7:45-16:00. Preliminär start för uppdraget är under v.25 där uppdraget inleds med en introduktion.
Du kommer att anställas av StudentConsulting och arbeta som uthyrd konsult till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi ser att du som söker denna tjänst är:
Självgående och lösningsfokuserad.
Social, serviceinriktad och trivs med att arbeta i högt tempo.
Tidigare erfarenhet av att hantera bostadsfrågor samt service och kundbemötande är meriterande, men inget krav - detsamma gäller tidigare jobb via telefon inom kundtjänst eller med ekonomi.
Som person är du en problemlösare, du är stresstålig och engagerad i ditt arbete.
Är du den vi söker? Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Östra Hantverkargatan 64 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Persson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9777992