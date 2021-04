Jobba på Comhems kundtjänst - omgående start - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Recruitive AB

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna2021-04-042021-04-04Vi söker fler stjärnor för Comhems kundtjänst! Är du en person som brinner för försäljning samt att ge det lilla extra till alla kunder? Välkommen att söka till oss!Här får du både ett roligt jobb och ovärderlig arbetslivserfarenhet. Tjänsten är på 80-100% och vi ser anställningen som långsiktig då den inleds med 6 månaders provanställning och därefter övergår i en tillsvidareanställning om alla parter är nöjda. Arbetet sker på distans och du kommer därmed att arbeta hemifrån men du behöver även ha möjlighet att pendla till Eskilstuna vid behov. Ta chansen att arbeta på ett globalt, välkänt företag samt att få möjlighet att njuta av fördelarna med att vara anställd som konsult av oss på Recruitive! Skicka in din ansökan idag och börja resan mot nästa steg i karriären!Dina arbetsuppgifter som kundtjänstmedarbetare för Comhems kundtjänst kommer främst vara att ta emot inkommande samtal från kunder och vara behjälplig i olika frågor och problemlösning gällande telefoni, TV och bredband. Utöver det kommer du att ge professionell service och support samt arbeta med försäljning av deras produkter och tjänster. Arbetet inleds med en grundlig utbildning där du kommer att lära dig allt om kundsupport, tjänsterna, produkterna, företaget, sälj, samtalsteknik och det behöver veta för att klara av jobbet på bästa sätt. Utbildningen sker digitalt på distans från ditt hem precis som resten av arbetet. Arbetsplatsen drivs i övrigt av stark teamkänsla och högt engagemang till utveckling. Startdatum 12/4.Vi tror att du som söker har förmågan attt lära dig arbetet så länge du är nyfiken och har den rätta viljan därmed lägger vi större vikt på din personlighet än dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi önskar att du har ett genuint intresse för service och försäljning samt att du är utåtriktad och har en exceptionell förmåga att se lösningar. Du kommer att tillhöra ett välkomnande arbetslag som tror på att ha kul tillsammans, både under och efter arbetstid. Nu letar vi efter dig som uppskattar en arbetsplats och kollegor som kan utmana och stimulera dig!Krav för tjänsten:Fullständiga gymnasiestudier.Flytande svenska och engelska i tal och skrift.Välkommen till en arbetsgivare som satsar på dig som anställd! Här får du tillgång till alla verktyg du behöver för att kunna utvecklas i din arbetsroll.Vi erbjuder:Utvecklingsmöjligheter i ett stort företag.Lön enligt kollektivavtal.Arbetstider vardagar och helgerStöttande och hjälpsamma chefer och ledareHar du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer? Då är detta jobbet för dig.Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-11Recruitive AB5671348