Jobba med virtualiseringsplattformar på Trafikverket
2026-02-02
Ta nästa steg in i en modern och samhällskritisk IT-miljö. Hos oss vidareutvecklar du avancerade virtualiseringsplattformar och blir en central del av ett växande team med en hög teknisk kompetens.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du möjligheten att arbeta i flera stora samhällskritiska IT-miljöer. Där kraven på stabilitet, tillgänglighet och säkerhet är höga - spännande tekniska utmaningar för att bygga trygga och skalbara IT-lösningar är en del av vår vardag.
Som en del av vårt virtualiseringsteam ansvarar du för att drifta, förvalta och utveckla våra strategiskt viktiga virtualiseringsplattformar som stödjer hela Trafikverket.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drifta, optimera och vidareutveckla våra virtualiseringsplattformar, inklusive kapacitetsplanering, prestandaoptimering och livscykelhantering.
Arbeta med avancerade och nya tekniker som VMware Cloud Foundation och Aria Suite.
Delaktig i eventuella utredningar för att t. ex lösa prestandaproblem.
Samarbeta med andra team och verksamheten i komplexa tekniska frågeställningar för att skapa skalbara och robusta lösningar.
Driva innovation och vidareutveckling genom att identifiera förbättringsbehov, standardisera arbetssätt och bidra till ökad automation där det skapar effekt.
Du kliver in i ett virtualiseringsteam som nu utökas för att möta ökade krav och nya tekniska satsningar. Teamet består idag av åtta personer med hög kompetens och stark lagkänsla, och du blir en viktig del av den fortsatta uppbyggnaden. Här arbetar ni agilt, stöttar varandra och får möjligheter att fördjupa er inom virtualiseringsområdet och påverka plattformarnas framtida utveckling.
Övrig information
Beredskap kan ingå i tjänsten.
Placeringsort för tjänsten är Borlänge, Gävle. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten finns det möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Tjänsten innebär också krigsplacering.Kvalifikationer
Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att kommunicera tydligt, lyhört och situationsanpassat - både tekniskt och icke-tekniskt. Du arbetar analytiskt och strukturerat i komplexa miljöer, tar ansvar för dina leveranser och bidrar aktivt till stabila och långsiktiga lösningar.
För den här tjänsten måste du ha
Flera års relevant arbetslivserfarenhet inom IT-infrastruktur i större miljöer.
erfarenhet av scriptning för att automatisera arbetsmoment, gärna i PowerShell eller liknande scriptspråk.
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
minst godkänd gymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kunskaper/utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som av oss bedöms likvärdig.
Det är meriterande om du har
kunskaper om VMware Cloud Foundation (VCF)
kunskaper om VMware Aria Suite
kunskaper om NSX
arbetslivserfarenhet av agila arbetssätt.Så ansöker du
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker initialt via Skype och planeras v. 12.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-BS1 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Sofia Johansson 0101235583 Jobbnummer
9716119