Jobba med våra sociala medier!

2025-10-23
Brinner du för att jobba med TikTok, Instagram och andra sociala medier? Bra! För även om vi älskar det också inser vi att vi inte är super bra på att skapa content.
om jobbet:
Jobbet går ut på att skapa innehåll åt oss som städfirma och det är bara dina fantasier som sätter gränserna. Vi anställer hellre någon som brinner för att skapa innehåll snarare än att betala för sponsring.
Till en början börjar vi smått och ser vi att dina inlägg ger respons är vi fullt beredda att anställa dig på heltid.
Vart i Sverige du bor spelar mindre roll men vill du vara nära oss finns vi för närvarande i Strängnäs/åre/östersund. Men är du bekväm med att själv stå framför kameran - ja då kan du bo vart du vill. Behöver vi göra inlägg där du filmar i verksamheten så kan vi lösa det med resor.
vi ser att du till din ansökan länkar dina egna sociala medier, de blir dina referenser. Tillsammans med ett CV.
om dig:
Du kan vara skolungdom, vuxen eller pensionär - det spelar ingen roll så länge du är bra på att skapa innehåll och engagera följare.
start? OMGÅNDE och vi är så taggade på att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: info@hemstadaren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOCIALA MEDIER MANAGER". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemstädaren Strängnäs
Finningevägen 43D (visa karta
)
645 50 STRÄNGNÄS Kontakt
Renee Nilsson info@hemstadaren.se Jobbnummer
9571944