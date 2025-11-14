Jobba med smakprover i butik!
Jobba med smakprover i butik - sprid matglädje! Just nu söker vi dig som vill ha ett roligt och socialt extrajobb i livsmedelsbutiker!
Som produktambassadör bjuder du kunder på smakprover av olika produkter - och uppmuntrar till köp direkt i butik. Du representerar välkända varumärken och är en viktig del av deras marknadsföring.
Vi söker dig som
Är över 18 år Har ett stort intresse för mat och dryck Har en naturlig känsla för service och försäljning Gillar att prata med människor och skapa härliga möten Kommunicerar väl på svenska Är självgående och ansvarsfull Kan arbeta vid behov, främst torsdagar och fredagar kl. 11-19
Ett perfekt jobb för dig som är social, älskar mat och vill vässa dina säljkunskaper!
Varför ska du jobba med oss?
Förutom ett roligt extrajobb så erbjuder vi dig en bra lön & ett kunnigt supportteam som alltid finns till din hjälp. Har du egen bil betalar vi ut milersättning.
I vår grundutbildning ingår bl.a fördjupade kunskaper inom livsmedelshygien, marknadsföring och försäljning.
För oss är din personlighet och passion viktigare än utbildning Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
