Jobba med projekt och support - Kvalitetsgruppen Hässleholm AB

Kvalitetsgruppen Hässleholm AB / Supportteknikerjobb / Hässleholm2021-04-12Nu utökar vi vårt team!Vi söker en medarbetare som kommer att ta del av allt vi gör men främst inom Support, via TEAMS, TELFEON och E-POST. Din huvudfokus kommer att vara Supporten. Du kommer att jobba tillsammans med revisorer och våra projektledare. Vi ger dig möjlighet till en karriär och stor erfarenhet inom företag och ISO.2021-04-12Kundkontakt via telefon och e-post - kunder når ut till oss som har frågor kring ISO, behöver rådgivning och vägledning, kundsupport kring vår programvara. Presentera våra produkter och tjänster och hänvisa till våra företagssidor. Du kommer att boka in projektmöten, försäljningsmöten, revisioner m.m.Vi kräver ingen utbildning, du utbildar dig här på plats. Vi kommer att utbilda dig och ge dig en karriär inom ISO och arbeta i ett team med företag som kunder.Vad vi görKvalitetsGruppen arbetar tillsammans med våra kunder i projekt och din roll blir personlig handledare där du kommer att ha ett visst antal möten med kund, på distans. Ni kommer att få en internutbildning av våra duktiga projektledare. Så därför är det viktigt att du är beredd på en ny utmaning. Det krävs mycket engagemang och motivation och en vilja att lära sig mer och mer.Sista dag att ansöka är 2021-05-14Kvalitetsgruppen Hässleholm ABÖstergatan 1728132 Hässleholm5683763