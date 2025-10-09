Jobba med Pamoja som elevassistent! Enskede - Årsta
2025-10-09
Med Pamoja jobbar du både fritt och tryggt. Jobbet passar dig som letar efter extrajobb med stor flexibilitet. Du ändra din kalender hela vägen fram till kl 23.59 dagen innan du ska jobba.
Nu söker vi dig som vill jobba som elevassistent i anpassad grundskola. Att jobba med Pamoja i skolan är fantastiskt. Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en viktig förebild för vuxenvärlden.
Som elevassistent är ditt uppdrag att hjälpa och stötta elever under hela skoldagen; i klassrummet, på raster, vid aktiviteter och sysslor som till exempel måltider. I uppdraget ingår också att hjälpa elever att träna på vardagliga arbetsuppgifter.
En del av arbetet kan innebära omvårdande och assisterande arbetsuppgifter som exempelvis att förflytta sig eller komma ihåg att ta medicin. Du får alltid instruktioner och arbetsledning från ansvarig lärare. Ett varierande, utvecklande och roligt uppdrag där du får vara med och bidra till att barn och unga i behov av särskilt stöd får en trygg och motiverande utbildning.
Så funkar jobbet
Du jobbar ofta på kort varsel (samma morgon). Du kan jobba mycket eller lite, ofta eller sällan. Vilka arbetsuppgifter just du kan jobba med kommer vi överens om när du anställs. Du matchas sedan alltid personligt till dina uppdrag (baserat på dina önskemål och din kompetens).
Jobbet sköter du enkelt i vår smarta app. Dessutom får du både ett supportteam och en personlig coach som stöttar dig när du behöver före, under och efter jobbet. Du jobbar tryggt med kollektivavtal. Självklart får du en ordentlig introduktion till jobbet innan du börjar.
Vad behöver du kunna?
Du behöver ha en gymnasieexamen eller barnskötarexamen.
Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med barn/elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), men inget krav.
Du behöver också vara beredd att ta ansvar och initiativ och vilja samarbeta med andra.
Du har stor frihet att ändra din kalender - men du behöver vara beredd att jobba som du lovar.
Du behöver kunna jobba minst 2 dagar i veckan (Är du student? Då behöver du kunna jobba minst 1 dag/vecka).
Du ska vilja vara en bra förebild för alla du möter i jobbet!
Så söker du jobbet
Vår rekryteringsprocess är modern, snabb och fördomsfri. Du börjar med att svara på några frågor. Efter det får du ett mejl med en länk till vårt jobbtest. Syftet är att vi ska förstå mer om dig. Efter testet hör vi av oss om nästa steg. Om du går vidare ses vi för mer info och intervju. Då tar vi reda på hur just du kan jobba med Pamoja.
Har du frågor? Chatta, ring eller mejla! Lycka till!
Läs mer och sök jobb på https://workpamoja.com/sok-jobb/
#jobbjustnu
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
