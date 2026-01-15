Jobba med oss på Zeppelin Power Systems i sommar!
Om Zeppelin Sverige AB, Power Systems
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. Power Systems är en egen affärsenhet, specialister på CAT-motorer och levererar lösningar till allt från dieselgeneratorer till tunga industrimotorer för jordbruk, borrplattformar, gruvdrift och elkraftförsörjning till datacenter. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Power Systems tar hand om kunder i hela Sverige, har cirka 25 egna anställda och samarbetar tätt med samtliga Zeppelin verkstäder från norr till söder. Mer information finns på zeppelin-cat.se.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi letar efter en student som kan arbeta hos oss 6-8 veckor i sommar. Jobbet kommer vara uppdelat i två delar. En del innebär marknadsanalys och mappning av potentiella kunder, den andra delen handlar om data cleansing och andra förberedelser nödvändiga inför byte av Dealer Management System.
Vi ser gärna att du som söker har ett tekniskt intresse, intresserad av olika typer av applikationer med motoriserad framdrift. För att bidra positivt till vårt systembyte ser vi att du är noggrann, strukturerad och van att arbeta självständigt.Bakgrund
• Pågående högskoleutbildning, teknisk, ekonomi och/eller IT
• Tekniskt intresse
• Projektledning/självledarskap
• Kunnig inom Microsoft 360, dataanalys
• Engelska i tal och skriftProfil
För att trivas i sommar hos oss behöver du gilla att lära dig nytt och vara van att arbeta självständigt och strukturerat. Vi ser gärna att du är en person som snabbt skapar relationer och kan bidra positivt till vår teamanda.
Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together . Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats.
Vi erbjuder:
• En spännande och varierande sommar tillsammans med ett trevligt och professionellt team
• Du får möjlighet att lära känna ett av världens starkaste varumärken.
• Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.
Placering: Landvetter
Frågor? Kontakta ansvarig rekryterare Emilia Ekström på telefon 070 508 39 45 eller via mejl emilia.ekstrom@zeppelin.com
