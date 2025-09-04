Jobba med kvalitet inom färgproduktion!
Processbemanning Svenska AB / Processoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla processoperatörsjobb i Helsingborg
2025-09-04
Just nu söker vi dig som vill arbeta med kvalitet och analyser inom färgindustrin. Har du ett intresse för tillverkande industri där du arbetar som en viktig del i ett mindre team så kan detta vara din nästa utmaning!
För vår kunds räkning i Helsingborg söker vi nu en noggrann och samarbetsvillig person med intresse för kvalitetskontroll och laboratoriearbete. Du blir en viktig del av ett engagerat team på cirka fem personer där ni tillsammans arbetar för att säkerställa hög produktkvalitet.
Om tjänsten:
I denna rollen utför du kvalitetskontroller och tester på produkter. Du följer recepturer och tar fram rätt blandningar utifrån kundbeställningar. Det förekommer även dokumentation av analysresultat för att säkerställa att produkterna uppfyller krav och standarder. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom kvalitetskontroll och få praktisk erfarenhet av olika analysmetoder inom färgindustrin.
Som person ser vi gärna att du är lyhörd, noggrann och har lätt för att samarbeta. Du har även ett stort intresse för kemi och teknik samt produktionsprocesser.
Detta är en tjänst på dagtid, mellan kl. 07.00-15.30 (30 min rast).
Placering: Helsingborg
Start: Enligt överenskommelse
Krav:
- Körkort och bil
• Gymnasieexamen (gärna inom naturvetenskap)
• Svenska och engelska (både i tal och skrift)
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av färgindustrin
• Produktionserfarenhet
• Tidigare arbetat med receptläsning
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
