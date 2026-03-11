Jobba med bemanning och administration i sommar
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Simrishamn Visa alla administratörsjobb i Simrishamn
2026-03-11
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Socialförvaltningen i Simrishamn
Vill du ha ett varierande arbete där du kombinerar bemanning, administration och service? Trivs du i en roll där du har många kontaktytor och där din förmåga att arbeta strukturerat i digitala system gör verklig skillnad i vardagen? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad medarbetare till vår bemanningsenhet. Tjänsten är varierad och innebär arbete både med bemanning, administrativa uppgifter och reception.
Välkommen till Simrishamns kommun
Här blir du en del av något stort. Närheten och litenheten är vår styrka - den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och ger dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och skapa ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här blir du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med bemanning och administration samt bemannar socialförvaltningens reception delar av arbetstiden. Du har en viktig funktion i att stötta verksamheterna och bidra till att våra administrativa processer fungerar smidigt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
* hantera beställningar i vårt bokningssystem Time Care Pool
* vara ett stöd för verksamheterna i våra schema- och bokningssystem
* ha kontakt med verksamheter via telefon, mejl och chatt för att säkerställa att bemanningsbehov täcks
* bemanna receptionen på socialförvaltningen och ta emot besökare vid bokade möten samt svara på frågor
* hantera inkommande post och andra administrativa uppgifter
* vid behov diareföra handlingar och stötta våra administratörer i olika uppgifter
Arbetet innebär många kontaktytor och kräver att du trivs i en roll där service, struktur och samarbete är centralt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och har ett professionellt bemötande. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en roll där arbetsdagen kan innehålla flera olika typer av uppgifter.
Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i olika digitala system. Eftersom en stor del av arbetet sker i boknings- och administrativa system är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i nya verktyg och arbeta effektivt i dem.
Du har även förmåga att planera och prioritera ditt arbete. På bemanningsenheten kan tempot variera vissa dagar är lugnare medan andra perioder är mer intensiva. Därför är det viktigt att du kan behålla överblicken och arbeta strukturerat även när det är mycket att göra.
ÖVRIGT
Tjänsten omfattar 75-80 %. Vi tillämpar löpande rekrytering och annonsen kan avslutas tidigare än utsatt datum och vårt behov är uppfyllt, vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bemanningsenheten är bemannad helgfria vardagar mellan 06.45-16.00. Arbetet är ofta som mest intensivt på morgonen, därför är det viktigt att du kan börja arbeta 06.45. Det finns möjlighet att efter överenskommelse anpassa arbetstiden på eftermiddagarna.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311340 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Biträdande enhetschef
Kristian Andersson kristian.andersson@simrishamn.se 0414-81 96 90 Jobbnummer
9791885