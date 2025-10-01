Jobba med barn och unga som timvikarie i skolan!
2025-10-01
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Arbetsuppgifter
Gillar du att jobba med barn och unga? Jobba som vikarie i skolan! Vi söker nu dig som vill jobba som lärarvikarie i åk F-9 eller Resurs i åk F-6.
Att vara timvikarie hos oss betyder att du själv styr över din tid som du kan arbeta.
Du ersätter ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att dina arbetsuppgifter är de flesta som ordinarie personal har i sitt arbete.
Är du trygg, flexibel och har lätt för att samarbeta? Som vikarie behöver du kunna anpassa dig till nya situationer. Du jobbar på olika arbetsplatser och arbetstiderna kan variera.
Som lärarvikarie har du kunniga och engagerade kollegor som stöttar, utmanar och delar tankar och idéer. I din roll har du ansvar för att genomföra undervisningen utifrån en planering som du får på plats.
Som resurs är du behjälplig i klass tillsammans med lärare som håller lektionen. Du ska finnas till hands för att stötta eleverna i deras arbete.
För att passa som vikarie hos oss behöver du:
• vara ansvarstagande och organiserad
• ha avslutat gymnasieutbildning med godkända betyg
• kommunicera bra på svenska, i både tal och skrift
Som lärarvikarie hos oss behöver du också:
• vara bekväm med att stå inför en klass och undervisa
• kunna ta plats i klassrummet, inge förtroende och vara en trygg vuxen som kan leda gruppen
• vara bra på att skapa engagemang och delaktighet.
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Du har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Du kommunicerar bra på svenska, i både tal och skrift.
• Studerar du till lärare eller annan pedagogisk utbildning, eller har tidigare erfarenhet så är det meriterande.
• Sökande med körkort och tillgång till bil prioriteras.
• Utdrag från belastningsregistret krävs.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg offentliga jobb. Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.
Bemanningsplanerare
