Jobba med barn inom NPF, Östergården
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-06-23
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På Östergården barn- och ungdomsboende söker vi habiliteringsassistenter som vill vara med och bidra till att barn och unga med funktionsnedsättning får en trygg och utvecklande vardag. Vi är en del av Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse som arbetar för ett mer medmänskligt samhälle. Hos oss handlar omsorg inte bara om stöd och omvårdnad, utan om bemötande, delaktighet och att göra skillnad i vardagen. Nu söker vi medarbetare till både dag-/kvällstjänster och nattjänster som vill bli en del av vårt engagerade team.
Din roll
Som habiliteringsassistent på våra enheter Klippan och Eken är du med och gör skillnad för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är en närvarande och trygg vuxen som möter varje barn utifrån barnets behov, förutsättningar och sätt att kommunicera. Med struktur och förutsägbarhet bidrar du till en vardag där de får stöd och kan utvecklas i sin egen takt. Arbetstiden är schemalagd och kan innebära arbete på helg. Ange gärna i din ansökan om du är intresserad av dag-/kvällstjänst, nattjänst eller båda alternativen.
Du kommer bland annat att:
Ge stöd i vardagens viktiga stunder, till exempel måltider, träning, personlig omsorg och fritidsaktiviteter
Stärka barnens kommunikationen med hjälp av AKK och tydliggörande pedagogik
Vara kontaktperson och samarbeta med föräldrar och nätverk,
Samarbeta med stödpedagoger, sjuksköterskor och habiliteringsteam
Bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och lyhörd för barns individuella behov. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan delta aktivt i anpassningar av barnens vardag, både vad gäller rutiner, kommunikation och stödinsatser. Du ger omsorg med hjärta, men alltid med professionell distans.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Utbildning inom vård och omsorg motsvarande undersköterska eller stödassistent
Erfarenhet av omvårdnadsarbete (personlig omvårdnad, måltider, förflyttningar, läkemedelshantering)
Erfarenhet av arbete med personer med autism/NPF
Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, exempelvis bildstöd eller tecken
Erfarenhet av digitala arbetssätt, för dokumentation och mejlhantering
Goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Erfarenhet av att arbeta inom boendeverksamhet
Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården
Östergården är ett boende där barn och unga med funktionsnedsättningar får växa med stöd av trygga vuxna. De har egna rum och delar gemensamma ytor där vi leker, umgås och bygger en vardag där relationer får tid att växa. Tillsammans arbetar vi nära varje barn för att skapa dagar där små steg betyder mycket, där de känner sig värdefulla och stärkta i sin självständighet.
Vill du vara med och göra skillnad tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
Vid erbjuden anställning krävs att du kan uppvisa giltig ID-handling samt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Utdraget ska avse "Arbete med barn och unga inom LSS" och får inte vara äldre än 6 månader vid uppvisande. Har du ett utdrag som är utfärdat före den 1 mars 2026 behöver du beställa ett nytt utdrag som omfattar båda registren. Du beställer själv utdraget via polisens e-tjänst.
Bräcke diakoni – hos oss blir du del av något större
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med ett tydligt uppdrag: att bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Våra överskott återinvesteras i verksamheterna, där de används för att utveckla arbetssätt och möta nya behov. Det vi gör ska göra skillnad, i människors vardag, varje dag.
Hos oss får du:
arbeta i en organisation där värdegrund och uppdrag märks i vardagen
möjlighet att påverka ditt arbete och bidra till verksamhetens utveckling
utrymme att använda din kompetens och fatta professionella beslut
stöd i ditt uppdrag genom kollegor och ett närvarande ledarskap
förutsättningar att utvecklas, både i din roll och över tid
trygga villkor genom kollektivavtal, pension och försäkringar
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Östergårds Väg 15B (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården Kontakt
Rekryterare
Pernilla Jansson pernilla.jansson@brackediakoni.se Jobbnummer
9975946