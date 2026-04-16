Jobba med barn inom NPF, Östergården
Alla barn har rätt till ett meningsfullt liv. På Östergården, som är en idéburen verksamhet inom Bräcke diakoni, ger vi barn och unga med funktionsnedsättning en trygg och utvecklande vardag med skola, gemenskap och fritid. Nu söker vi habiliteringsassistenter för tillsvidareanställning till våra NPF-inriktade enheter. Vill du vara en del av ett engagerat team där varje dag gör skillnad för barn och unga? Då kan detta vara rätt plats för dig.
Din roll
Som habiliteringsassistent gör du verklig skillnad i barnens vardag. Du är en trygg vuxen som bidrar till delaktighet, utveckling och glädje. Du arbetar på våra enheter med inriktning NPF, där du möter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet präglas av struktur, trygghet, förutsägbarhet och delaktighet - med alternativ och tydliggörande kommunikation som ett viktigt stöd.
I rollen ingår att:
Ge stöd i vardagens viktiga stunder som måltider, träning, personlig omsorg och fritidsaktiviteter,
Stärka kommunikationen med hjälp av AKK och tydliggörande pedagogik
Vara kontaktperson och samarbeta med föräldrar och nätverk,
Samarbeta med stödpedagoger, sjuksköterskor och habiliteringsteam
Bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och lyhörd för barns individuella behov. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan delta aktivt i anpassningar av barnens vardag, både vad gäller rutiner, kommunikation och stödinsatser. Du ger omsorg med hjärta, men alltid med professionell distans.
Vi söker dig som har:
Utbildning inom vård och omsorg motsvarande undersköterska eller stödassistent
Grundläggande omvårdnadserfarenhet
Kunskap om AKK och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av social dokumentation och delegering
Erfarenhet av digitala arbetssätt, för dokumentation och mejl
Goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse.
Meriterande - men inte ett krav:
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, inom LSS
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Om boendet
Östergården är ett boende där barn och unga med funktionsnedsättningar får växa med stöd av trygga vuxna. De har egna rum och delar gemensamma ytor där vi leker, umgås och bygger en vardag där relationer får tid att växa. Tillsammans arbetar vi nära varje barn för att skapa dagar där små steg betyder mycket - där de känner sig värdefulla och stärkta i sin självständighet.
Vill du vara med och göra skillnad tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
Vid erbjuden anställning krävs ID-kontroll och utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | (polisen.se).
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
möjlighet till delaktighet, utveckling och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Östergårds Väg 15B (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården Kontakt
Pernilla Jansson (rekryterare) 031-502732
9858369