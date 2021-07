Jobba kväll och helg hos mig i Upplands Väsby - Hela Sveriges Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Upplands Väsby

Hela Sveriges Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Upplands Väsby2021-07-07Hej, jag är en man på 55 år som är rullstolsburen efter en MC olycka och bor i Bredden, Upplands Väsby. Skulle beskriva mig som en social person med många intressen, men störst är mitt intresse för motorsport. Jag gillar även att umgås med mina vänner, antingen hemma eller på någon trevlig restaurang då och då.Assistenterna som jobbar hos mig är ett glatt och sammansvetsat gäng som trivs tillsammans men behöver nu utökning .Arbetspassen är förlagda på kvällar och helger. Det är en merit om du har jobbat som personlig assistent tidigare, men det är inget krav. Det viktigaste är att personkemin stämmer mellan oss! I arbetsuppgifterna som personlig assistent hos mig ingår bland annat att du ska vara behjälplig i måltidssituationer, personlig hygien, förflyttningar samt vid sedvanliga hushållsgöromål.Vem är du?Jag söker dig som är glad, kommunikativ, ansvarstagande och har ett genuint intresse av att hjälpa människor. Som personlig assistent hos mig är det viktigt att ha förmågan att ibland vara aktiv och initiativtagande, men ibland bara finnas tillhands och vara lite i bakgrunden. Jag ser helst kvinnliga sökanden i åldern 25-50 år samt att du bor i närheten.Tjänsten är en timanställning men för rätt person finns möjlighet till en visstidsanställning.2021-07-07Vi vill att din ansökan ska innehålla ett personligt brev samt ett CV.När du skickar in din ansökan så godkänner du att personal samt kunden tar del av dina ansökningshandlingar.Ansökan kan skickas till e-postadress: jobb@hsaab.se eller via vårt formulär på hemsidan. Märk din ansökan med 172Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande.Som personlig assistent är du en mycket viktig del i Hela Sveriges Assistans verksamhet.Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om. Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.Lön, ersättningar och förmånerIndividuell lönesättning. Som anställd hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård. För mer information gå in på www.hsaab.se. Om anställningsvillkorenAlla våra nyanställda förväntas genomföra en webbaserad introduktionsutbildning innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-07-18Hela Sveriges Assistans AB5852038