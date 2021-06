Jobba inom Amazon på spännande konsultföretag - New Terms AB - Marknadsföringsjobb i Göteborg

New Terms AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg2021-06-28Har du jobbat med Amazon tidigare och vill utvecklas på plattformen? Nu har du chansen att tillsammans med ett duktigt gäng hos vår uppdragsgivare få fördjupa dig i frågeställningar och strategier där Amazon är en gemensam nämnare.Jappa söker nu för en uppdragsgivares räkning efter personer med Amazonerfarenheter som vill vara med på den fortsatta resan mot att bygga ett konsultbolag inom Amazon. Uppdragsgivaren är specialiserad på att hjälpa svenska företag inom outdoor.Ett typiskt projekt för kunden är att rådgiva och implementera förändringar hos kunden för att på så sätt hjälpa sina kunder att bygga en större närvaro på Amazon. Det kan också handla om att hjälpa företag att kontrollera sitt varumärke och att skapa strategier där Amazon används som komplement till egen e-handel.Utvecklingen inom e-handeln går just nu rasande fort. För att passa hos kunden behöver du därför vara nyfiken, snabblärd och noggrann. Du har tidigare - i jobb eller studier - kommit i kontakt med Amazon och satt dig in i plattformens möjligheter och begränsningar.Uppdragsgivarens kontor ligger i Särö - smidigt alldeles i närheten av expressbussens hållplats från Göteborg C. Mycket av arbetet kan dock utföras på distans.Vår kund har projekt av olika karaktär och omfattning. Detta jobb kan därför vara både heltid under perioder, såväl som deltid.Att ha ett strukturerat arbetssätt är en förutsättning för att lyckas i detta jobb. Är du dessutom optimistiskt lagd och har höga ambitioner för att alltid nå bästa möjliga kvalitet i det du gör, blir vi och vår kund extra nyfikna på dig.2021-06-28Eftergymnasial utbildningErfarenhet från digital marknadsföring.Erfarenhet från digitala affärer på Amazon.Specifika Amazonkunskaper och -erfarenheter som krävs: att kunna bygga och hantera product listings, analysera data, hantera registreringar, hantera reviews, seller central och Amazon support.Utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift gällande svenska och engelskaFör att bli aktuell för tjänsten: skapa en profil i Jappa och glöm inte att lägga till rollen "Marknadsförare" och att nämna dina Amazonkunskaper.********************************************Jappa är den nya lösningen för extraarbete. Du som söker efter extraarbete lägger upp din profil på Jappa och har därefter möjlighet att bli kontaktad av företag som vill anlita dig för extraarbete på dina villkor. Du anger själv din tillgänglighet, var du vill jobba och vilka löneanspråk du har.TIPS: Vi har märkt att våra kundföretag hellre anlitar personer som har väl ifyllda profiler och som motiverar varför de passar just i den roll de lagt upp sig på. Kontakta oss på Jappa på chatten som finns på www.jappa.jobs om du vill ha hjälp att förbättra din profil.OBS - ansökan sker genom att du registrerar din profil och din önskade roll på www.jappa.jobs. Jappa tar inte emot CVn eller ansökningar via email, dvs på det gammalmodiga sättet. Vi på Jappa strävar efter att erbjuda våra kunder personal som verkligen gör positiv skillnad i deras verksamheter.Sista dag att ansöka är 2021-07-28New Terms ABAvenyn 3741136 Göteborg5832664