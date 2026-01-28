Jobba i skärgården, på "havet"

Skärgårdsbyn AB / Servitörsjobb / Söderköping
2026-01-28


Båthusets Bistro, ligger i Mons Skärgårdsby i Sankt Anna skärgård. Området består av 53 hus 20st hotellrum, lanthandel, utomhusrelax, padelbana, utegym mm. Restaurangen har öppet juni-augusti, men även helger i maj och september, samt att vi tar emot grupp och konferensbokningar & anordnar evenemang året runt.
På denna arbetsplats får man jobba med alla delar- servering/kassa/kök/bar och viss del reception. Som hovmästare får man även ha rollen att lära upp de nya. Samt vara konferensvärdinna vid de tillställningarna.
Vi söker dig som erfarenhet från servering/kassa/kallskänka men även från event/bröllop & konferens servering. Du bör vara stresstålig, flexibel & serviceminded. Gärna med härlig humor & nära till skratt.
Du kommer även att viss del ha receptionstjänst för båthamnsgäster, stuggäster mm

Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: petra@skargardsbyn.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare i skärgården".

Detta är ett heltidsjobb.

Skärgårdsbyn AB
Mons Camping & Stugor Lagnö
614 98  SANKT ANNA

Mons Skärgårdskrog AB

vice VD
Petra Johansson
petra@skargardsbyn.se

9708405

