Jobba i skärgården, på "havet"
2026-01-28
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
Båthusets Bistro, ligger i Mons Skärgårdsby i Sankt Anna skärgård. Området består av 53 hus 20st hotellrum, lanthandel, utomhusrelax, padelbana, utegym mm. Restaurangen har öppet juni-augusti, men även helger i maj och september, samt att vi tar emot grupp och konferensbokningar & anordnar evenemang året runt.
På denna arbetsplats får man jobba med alla delar- servering/kassa/kök/bar och viss del reception. Som hovmästare får man även ha rollen att lära upp de nya. Samt vara konferensvärdinna vid de tillställningarna.
Vi söker dig som erfarenhet från servering/kassa/kallskänka men även från event/bröllop & konferens servering. Du bör vara stresstålig, flexibel & serviceminded. Gärna med härlig humor & nära till skratt.
Du kommer även att viss del ha receptionstjänst för båthamnsgäster, stuggäster mm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: petra@skargardsbyn.se Arbetsgivarens referens
