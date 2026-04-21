Jobba i självplocket i Svarteborg utaför Dingle.
Rödsgubben AB är ett familjeägt företag som säljer lokalodlade jordgubbar. Företaget startades av Hans-Erik Lundin och drivs idag av hans son Jakob.
Om Tjänsten:
Vi söker dig som vill vara en del av vårt självplockteam i sommar.
Du skall ha fyllt minst 15 år.
Jobbet innebär att man jobbar utomhus i våra jordgubbsfält i Svarteborg utanför Dingle.
Du håller ansvar på plats och ska vara kundens guide på jordgubbsfältet genom att bland annat visa den bärplockande kunden vilken jordgubbsrad den skall plocka ifrån, väga hur mycket den sen plockat och ta betalt.
Viktigt att du är social, trevlig och serviceinriktad då du träffar på många kunder varje dag och kommer vara företagets ansikte utåt. Vara en person som vågar ta kommando och inte rädd för att ta ansvar och styra.
Vi använder Izettle som betalsystem så kortköp sköts enkelt via en Ipad. Vi tar även betalt med Swish. Ingen kontanthantering sköts på plats.
Schemat kommer vara preliminärt från v 26 - juli månad ut. Vardagar och även helgdagar MEN måste anpassas efter väderlek och framför allt tillgången på bär då det är svårt att planera detta helt i förväg. Så det är bra om du är anpassningsbar och fördel om du kan hoppa in med kort varsel vissa dagar.
Då kommunikationsmöjligheterna med linjetrafik är begränsad till arbetsplatsen så ser vi gärna att du enkelt kan ta dig till och från arbetet innehar körkort , A-traktor eller bor nära.
I din ansökan vill vi ha följande information:
Vad heter du?
När är du född?
Var bor du?
Kontaktinformation: hemadress,, mobiltelefon, e-post.
Under vilken period kan du jobba? När slutar du skolan? Har du något inplanerat så du inte kan jobba vissa datum? När börjar skolan igen? Viktigt att denna informationen stämmer då man anställs utefter sin tillgänglighet.
Utöver detta önskar vi få veta mer om dig. Vad gör du om dagarna och vad gillar du att göra på din fritid?
Bifoga ett foto på dig så att vi får ett ansikte till namnet.
Obs! Vi tar endast emot ansökan via E-post. Vi riktar in oss på dem som skickar en fullständig ansökan. Anser vi att du är rätt kandidat för jobbet kontaktas du i första hand med svar via E-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: rodsgubben.ansokan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan till Självplocket". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rödsgubben AB
(org.nr 556408-6147)
Svarteborg 59 (visa karta
)
455 97 DINGLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9867152